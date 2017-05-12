 العثور على الطفلة المختطفة “شوق سليمان” والقبض على الخاطفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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العثور على الطفلة المختطفة “شوق سليمان” والقبض على الخاطفة

العثور على الطفلة المختطفة “شوق سليمان” والقبض على الخاطفة
المناطق_الرياض

أوضحت  مصادر أنه تم العثور على الطفلة السورية شوق سليمان، التي تعرضت للاختطاف من داخل أحد الأسواق التجارية على يد امرأة مجهولة استغلت غفلة والديها، السبت (13 مايو 2017).
وأضافت المصادر انه تم القبض على المرأة الخاطفة. وأشارت إلى أن الطفلة تتواجد في احدى المراكز الصحية لاجراء الفحوصات اللازمة لها

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