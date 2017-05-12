قطاع خميس مشيط الصحي يحتفل باليوم الخليجي للتمريض و يكرّم المتميزين

احتفل قطاع خميس مشيط الصحي باليوم الخليجي للتمريض 2017 ، من خلال معرض توعوي تثقيفي والذي دشّنه مدير القطاع الأخصائي خالد بن سعد القحطاني تحت شعار ” معاك لنرعاك “.

حضر الحفل المساعد للشؤون الفنية الاستاذ مكي بن زايد و المساعد للشؤون الإدارية الاستاذ عبدالله بن زايد والمنسق الإعلامي الاستاذ أحمد العسيري وعدد من العاملين بالقطاع ومدراء المراكز ومنسوبيها وتفقد مدير القطاع المعرض واطلع على شرح مفصل من قبل المشرفين عليه ، والذي احتوى على عدد من الأركان والمجسمات والمنشورات التعريفية بدور وأهمية مهنة التمريض.

وأكد مدير القطاع من خلال كلمة ألقاه على أهمية التمريض وأنه ركيزة أساسية في المنظومة الصحية ، وواحدة من المهن الصحية التي تتطلب التدريب و التعليم المستمر لمواكبة المستجدات العالمية في مجال الخدمات التمريضية وذلك لخلق الإبداع و التطوير في سبيل تقديم خدمة صحية آمنة و ذات جودة عالية ، وشكر مدير القطاع في ختام كلمته القائمين على الفعالية ، مُثمناً جهود كافة منسوبي القطاع و كذلك المراكز التابعة له.

وفي نهاية الحفل ؛ تم تكريم المتميزين في مهنة التمريض وعدد من منسوبي القطاع و مدراء ومنسوبي وأقسام المراكز الصحية المتميزة ، كما تم تقديم درع تذكاري لمدير القطاع لجهوده المتواصلة وسعيه الدءوب للتميز وذلك باسم منسوبي القطاع الصحي بخميس مشيط .