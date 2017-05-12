اعتماد تشكيل مجلس المديرين لشركة مطارات الدمام

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني اجتماعه برئاسة معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه جملة من القضايا التي تهم الهيئة وقطاع الطيران المدني في المملكة، بما يتفق مع رؤية 2030 وتعزيز إسهام الهيئة في تحقيق أهدافها.

وأقر المجلس في اجتماعه تشكيل مجلس المديرين لشركة مطارات الدمام، والذي يترأسه المهندس عبدالله بن محمد الزامل وعضوية كل من محمد بن عبدالعزيز الشتوي والمهندس نجيب بن عبدالله السيهاتي ومعاذ بن نعيم النعيم وحازم بن عبدالله آل الشيخ مبارك وهند بنت خالد الزاهد ومحمد بن خميس بامقا.

كما ناقش المجلس سير العمل في برنامج خصخصة الهيئة العامة للطيران المدني، والبرنامج التنفيذي للشركة القابضة، كما استعرض الإنجازات التي تحققت حتى الآن في تنفيذ برنامج خصخصة عدد من الشركات والتي شملت شركة الطيران المدني السعودي القابضة، وشركة مطارات الرياض، وشركة الملاحة الجوية، وشركة تقنية المعلومات.

ومن جانب آخر اطلع المجلس على البرنامج الأولي لمشروع الحوكمة للهيئة وعلاقتها بشركة الطيران المدني السعودي القابضة والشركات التابعة لها والبرنامج الزمني اللازم لتنفيذ ذلك.

وتطرق أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماعهم إلى آخر مستجدات مشروع تطوير صالات مطار الملك خالد الدولي، حيث يشمل ذلك المشروع الصالات 1 و 2 و 3 و 4، علاوة على مشاريع تطوير المطارات بما فيها الاطلاع على آخر ما وصل إليه مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي من انجاز في أعماله، كما استعرضوا آخر مستجدات مشاريع المطارات التي يتم تنفيذها بالشراكة مع جهات أخرى.