 بالصور…الأخضر يركز على العرضيات استعدادا لأستراليا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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بالصور…الأخضر يركز على العرضيات استعدادا لأستراليا

بالصور…الأخضر يركز على العرضيات استعدادا لأستراليا

واصل المنتخب السعودي الأول مساء اليوم السبت تدريباته على ملعب نادي الشباب ضمن الفترة الأولى من البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهته القادمة أمام منتخب أستراليا في الثامن من شهر يونيو ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م.

وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول المعلب بعدها تمارين اعتيادية تنوعت مابين اللياقية والتكتيكية التي تركزت على دقة التمرير وتنفيذ العرضيات المثالية، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وفي نفس السياق، شارك اللاعب صالح العمري في تدريبات الأخضر بعد انضمامه لمعسكر الرياض، فيما اكتفى الحارس فواز القرني بتمارين خاصة في صالة الحديد.

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