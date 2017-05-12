 أرسنال يتشبث بآماله الأوروبية برباعية في مرمى ستوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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أرسنال يتشبث بآماله الأوروبية برباعية في مرمى ستوك

أرسنال يتشبث بآماله الأوروبية برباعية في مرمى ستوك
المناطق_وكالات

أبقى أرسنال على آماله في إنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز بفوز كبير 4-1 على ستوك سيتي اليوم السبت لكن فريق المدرب أرسين فينجر ينتظر أن تخدمه بقية النتائج للتأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم 21 على التوالي.

افتتح أوليفييه جيرو التسجيل بتسديدة قريبة المدى بعد 42 دقيقة وضاعف مسعود أوزيل التقدم قبل انتهاء الشوط الأول من تسديدة مرت من فوق الحارس جاك باتلاند بعد تمريرة من أليكسيس سانشيز.

وازدادت الإثارة بعدما قلص بيتر كراوتش الفارق في الدقيقة 66 بهدف مشكوك في صحته بعد لمسه للكرة بيده عند إعادة لقطة الهدف.

لكن سانشيز وجيرو أضافا هدفين آخرين في الدقيقتين 76 و80 ليرفع أرسنال، الذي تتبقى له مباراتان وفاز خمس مرات في آخر ست مباريات، رصيده إلى 69 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الرابع.

وتوقف رصيد ستوك الذي فاز مرة واحدة في آخر عشر مباريات بالدوري عند 41 نقطة في المركز 13.

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