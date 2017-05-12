 الهلال يفوز على التعاون ويتأهل إلى نهائي كأس الملك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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الهلال يفوز على التعاون ويتأهل إلى نهائي كأس الملك

الهلال يفوز على التعاون ويتأهل إلى نهائي كأس الملك
المناطق_الرياض

أهل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب فوزه الليلة على التعاون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.
وكان التعاون قد تقدم بهدف سجله الحسن ندياي في الدقيقة الرابعة، ثم تعادل عمر خربين للهلال في الدقيقة 17 لينتهي الشوط الأول بهذا التعادل. وفي الشوط الثاني سجل عمر خربين الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 46 ثم أضاف سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة 63، ثم تمكن التعاون من تقليص الفارق في الدقيقة 75 بعدما سجل مدالله العليان الهدف الثاني، ولكن عمر خربين سجل الهدف الثالث له (هاتريك) والرابع لفريقه في الدقيقة 81 ثم سجل الحسن ندياي الهدف الثاني له والثالث للتعاون في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وبذلك يلتقي الهلال في المباراة النهائية مع نظيره الأهلي في الموعد المحدد مبدئياً في الثامن عشر من شهر مايو الجاري.

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