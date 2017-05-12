مدني جازان ينقذ محتجزين بـ”وادي لجب” ويحذر من جريان السيول المنقولة

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان اليوم ، من إنقاذ أربعة متنزهين بـ”وادي لجب” السياحي بعد أن جرفت السيول مركبتهم ، وتم نقلهم إلى منطقة آمنة.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة المقدم يحيى القحطاني: وردنا بلاغ عن احتجاز أشخاص بوادي لجب بمحافظة الريث وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن أربعة مواطنين احتجزوا أثناء تنزههم بالوادي رغم تحذيرات دوريات السلامة .

وأوضح أن مياه السيول بوادي لجب جرفت مركبتهم ، حيث قامت فرق الدفاع المدني بربط وتثبيت مركبتهم بالحبال لمنع استمرار انجرافها وإنقاذ المحتجزين إلى منطقه آمنة وهم بصحة جيدة ولله الحمد ، وذلك قبل وصول سيول أخرى من وادي “معري”.

وكرر المقدم القحطاني تحذيراته وتأكيده بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة أثناء هطول الأمطار وجريان السيول المنقولة ، منبهاً إلى عدم الاقتراب من المستنقعات وتجمعات المياه ومزاولة السباحة بها والتي قد تؤدي إلى الغرق ، متمنياً السلامة للجميع.