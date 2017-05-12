 مياه الباحة تفتح عدداً من السدود..وتحذر من مجاري الأودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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مياه الباحة تفتح عدداً من السدود..وتحذر من مجاري الأودية

مياه الباحة تفتح عدداً من السدود..وتحذر من مجاري الأودية
المناطق_الباحة

نشرت المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة بياناً عن حالة السدود بالمنطقة، وذلك نظرًا لما تشهده المنطقة من أمطار غزيرة خلال هذه الأيام.
وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لمياه الباحة أحمد بن حمدان الغامدي بأن السدود التي تجاوزت المفيض: الجنابين، والملد، والرتق، فيما زاد منسوب سد بيدة إلى ٢،٢م، وسبيحة إلى ٣٠سم، ومعشوقة ٩٠سم، والعرشين ٢م، والحبيس ١،٦م، والمرزوق ٣،٢م، والجحافين ٢م، والأجاعدة ٢،٣م، واللاحجة٣،٢م.
وأكد الغامدي أنه تم فتح عدد من السدود لتخفيض مناسيبها، وذلك بالتنسيق الدائم مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.
ودعت مديرية مياه الباحة المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي أثناء فتح السد والتقيد بتعليمات الدفاع المدني، والإطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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