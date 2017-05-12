 الشرطة الفرنسية: أكثر من 75 ألف كمبيوتر في العالم أصيب «بفيروس الفدية» | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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الشرطة الفرنسية: أكثر من 75 ألف كمبيوتر في العالم أصيب «بفيروس الفدية»

الشرطة الفرنسية: أكثر من 75 ألف كمبيوتر في العالم أصيب «بفيروس الفدية»
المناطق_أ ف ب

أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم السبت أن موجة الهجمات المعلوماتية التي ضربت عشرات الدول الجمعة طالت “أكثر من 75 ألف” جهاز كمبيوتر في العالم حتى الآن.

وقالت فاليري مالدونادو مساعدة رئيس إدارة مكافحة جرائم المعلوماتية “أنها حصيلة لعدد أجهزة الكمبيوتر التي تعرضت للهجمات ولا تزال مؤقتة وسترتفع على الأرجح في الأيام المقبلة”.

ومساء الجمعة طال هجوم معلوماتي كبير بمستوى غير مسبوق” بحسب الشرطة الأوروبية “يوروبول”، عشرات الدول.

من روسيا إلى إسبانيا ومن المكسيك إلى فيتنام طال “برنامج الفدية” عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر خصوصًا في أوروبا، مستغلاً ثغرة في أنظمة التشغيل “ويندوز” كشفت في وثائق سرية لوكالة الأمن القومي الأميركية “ان اس ايه” تمت قرصنتها.

يقوم البرنامج الخبيث بإقفال ملفات المستخدمين المستهدفين ويرغمهم على دفع مبلغ من المال يتراوح بين 300 و 600 دولار على هيئة بيتكوينز مقابل إعادة فتحها.

ويطالب القراصنة بدفع الفدية في غضون ثلاثة أيام وإلا فإن المبلغ سيزداد إلى الضعف أما إذا لم يتم الدفع بعد سبعة أيام فسيتم محو الملفات.

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