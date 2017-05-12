تطوير الأحياء العشوائية يضيِّق الخناق على الإرهابيين

تمارس الأجهزة الأمنية بمحافظة القطيف دورها في حفظ النظام، والتصدي لمن يحاول اعتراض أعمال أمانة محافظة القطيف في جهودها لإزالة الأماكن العشوائية بحي المسورة بالمحافظة. وكانت الأجهزة الأمنية قد تصدت أمس الأول لمجموعة من الإرهابيين الخارجين على النظام، الذين يحاولون إيقاف أعمال المقاول من هدم وإزالة لبعض الأوكار التي يوجد بها بعض الأشخاص من إرهابيين ومطلوبين بقضايا أمنية متنوعة داخل حي المسورة.

وأكدت مصادر لـ”الجزيرة” أن الدولة -وفق خطط مرسومة مسبقة- تقوم بتطوير الأحياء القديمة والعشوائية بجميع مناطق المملكة، بما فيها حي المسورة الذي يوجد به عدد من المطلوبين، فيما تم تعويض جميع المواطنين الذين تقدموا بطلب تعويض عن منازلهم القديمة والعشوائية، وذلك بمبالغ مجزية.

وفي سياق تجاوز بعض الإرهابيين، وتماشياً مع مقولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حول رد سموه على أحد المواطنين؛ إذ قال الأمير محمد بن نايف في حينه “الدولة قائمة بدورها، وأي واحد يحاول أن يقوم بدور الدولة سوف يحاسب، والدولة لن تأخذها في الله لومة لائم، والدولة ستبقى دولة، وستحاسب من يخالف، وخلينا يدًا واحدة مع الدولة”.. وتحقيقًا لمقولة سمو ولي العهد تواصل الأجهزة الأمنية التصدي لجميع من يحاول إعاقة التطور أو أي مهام تخدم المواطنين بأي مكان في مناطق ومراكز ومدن المملكة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية وجودها، وتساند الجهات الأخرى، وكذلك تساهم الأجهزة الأمنية في مساعدة عدد من المواطنين والمقيمين الموجودين بحي المسورة.