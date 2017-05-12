دراسة : تناول المرأة للحليب يحافظ على خصوبتها ويؤخر سن اليأس

تشير دراسة نشرتها صحيفة “ديلي تلغراف”، أن تناول الحليب بالنسبة للمرأة قد يحافظ على خصوبتها ويؤخر سن اليأس لديها، حيث أن الحليب مغذيا جيدا للعظام، ومفيد لعمل وظائف الجسم مثل تقلص العضلات، والجديد في الدراسة أنه مرتبط بخصوبة المرأة.

وقد تمت الدراسة في جامعة”ماساسوشيتس آمهرست” وجامعة”هارفاد”، على شريحة مكونة من 120 ألف امرأة أعمارهن بين 25 إلى 49 سنة، وقد لوحظ أن النساء الآتي يتناولن منهم الحليب المحتوي على الكالسيوم يتأخر لديهن سن اليأس.

ووجدوا أن المواد الغذائية التي تحتوي على فيتامين”د” تقلل نسبة الدخول المبكر لسن اليأس بنسبة 17 %، والحليب هو المصدر الرئيسي للكالسيوم.