المؤشر عكس اتجاهه .. السعودية الخامسة عالميا في سلم انخفاض أسعار المساكن

أظهرت أحدث إحصاءات صندوق النقد الدولي حتى نهاية الربع الرابع من عام 2016، التي تراقب عالميا تطورات أسواق الإسكان في جميع أنحاء العالم على أساس ربع سنوي، احتلال المملكة للمرتبة الخامسة في سلم انخفاض متوسط أسعار المساكن، وفقا للرقم القياسي لأسعار العقارات الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الذي أظهر انخفاضه بنهاية 2016 (مقارنة الربع الرابع 2016 مع الربع الرابع 2015) بنسبة 8.7 في المائة.

فيما جاءت البرازيل كأول دولة في سلم انخفاض أسعار المساكن بنسبة انخفاض 21.7 في المائة، فأوكرانيا في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 12.5 في المائة، وفي المرتبة الثالثة حلت روسيا بنسبة انخفاض 11.3 في المائة، وفي المرتبة الرابعة قطر بنسبة انخفاض 11.2 في المائة، وجاءت هونج كونج والإمارات العربية المتحدة في المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي، بنسب انخفاض لنفس الفترة 8.3 في المائة ونحو 5.4 في المائة حسب الترتيب.

وكانت المملكة قد احتلت سلم الترتيب من حيث الارتفاع في أسعار المساكن نهاية الربع الثاني من عام 2014، وجاءت في المرتبة الأولى آنذاك بنسبة ارتفاع بلغت 16.4 في المائة، فيما احتلت قطر المرتبة الأولى لنفس سلم الترتيب كأعلى دولة جرى فيها ارتفاع لأسعار المساكن بنهاية الربع الرابع من عام 2014 بنسبة ارتفاع 33.5 في المائة، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع 11.6 في المائة، ثم السعودية في المرتبة العاشرة بنسبة ارتفاع 9.4 في المائة.

وحافظت تلك الدول على معدلات نمو إيجابية طوال العام التالي، سرعان ما تحولت إلى السلبية مع حلول عام 2016، في انعكاس مباشر لتأثر دول مجلس التعاون الخليجية عموما بانخفاض أسعار النفط العالمية، التي بدأت مع النصف الثاني من عام 2014، واستمر انخفاضه حتى العام الجاري، لتحول أسواق العقار في تلك الدول بما فيها السعودية من احتلال المراتب المتقدمة في سلم ارتفاع الأسعار خلال الأعوام الماضية، إلى احتلالها قائمة انخفاض أسعار المساكن حول العالم خلال العام الماضي.

ويتوقع وفقا للأوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر بها دول مجلس التعاون بحسب “الاقتصادية”، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، وما ترتب عليه من اضطرار حكوماتها إلى الاعتماد على سياسات اقتصادية ومالية متشددة ومرشدة، عدا الإصلاحات الهيكلية التي بدأت العمل بها (خصوصا السعودية)، أن تستمر الضغوط لفترة أطول على الأسواق العقارية والإسكان في تلك الدول، وأن تشهد الأسعار المتضخمة للأصول العقارية مزيدا من الانخفاض.