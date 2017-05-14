 تعرف على الميزة “غير المسبوقة” التي ستنافس “أبل” بها منافسيها في هاتفها المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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تعرف على الميزة “غير المسبوقة” التي ستنافس “أبل” بها منافسيها في هاتفها المقبل

تعرف على الميزة “غير المسبوقة” التي ستنافس “أبل” بها منافسيها في هاتفها المقبل
المناطق - وكالات

كشفت تقارير صحفية كورية عن تعاون بين شركة “أبل” وشركة “إل.جي إنوتيك” لتزويد الجيل المقبل من هواتف آيفون بكاميرات متطورة للغاية، غير متوافرة في أي من أجهزة المنافسين حاليا.

وبحسب المصادر الصحفية فإن أبل تنوي استعمال كاميرات قادرة على تمييز الوجوه بطريقة ثلاثية الأبعاد، لتجعل من عملية تأمين وفتح الجهاز عبر وجه مستخدمه أكثر أمانا، وغير قابلة للتحايل.

وتأتي هذه الأنباء في ظل انتقادات وجهت لجهاز “غالاكسي إس8” لـ “سامسونغ”، بعد التحايل على خاصية التأمين بوجه المستخدم عبر استعمال صورة فوتوغرافية.

ومن شأن الكاميرات الجديدة التي تعتزم “أبل” تزويد “آيفون 8” بها أن ترصد تأثير العمق في الصور، وهو ما قد يُصعب كثيرا من إمكانية حدوث تحايل على النظام الأمني للهاتف.

وبحسب صحيفة “كوريا إيكونميك دايلي” فإن “إل.جي” استثمرت فعلا أكثر من 230 مليون دولار في مصنع خاص لتجهيز الكاميرات المتطورة التي تريدها “أبل”، مع الإشارة إلى أنها ستكون أصغر من تلك المتواجدة حاليا في أجهزة “آيفون7 بلس”. وبحسب نفس الصحيفة فإن هذه الكاميرات ستتواجد في الجانب الأمامي من الجهاز.

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