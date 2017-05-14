شاهد .. إرهابيون يطلقون النار على منزل في العوامية

نشرت “العربية”، فيديو جديد من داخل العوامية، يظهر سيارة يستقلها إرهابيون، وهم يطلقون النار على المواطنين ورجال الأمن.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الجمعة، أن عناصر إرهابية استهدفت مشروعاً تنموياً بحي المسورة بمحافظة القطيف، حيث تم استهداف العاملين بالمشروع من خلال إطلاق النار.

وأشارت الداخلية إلى أن الإرهابيين اتخذوا من حي المسورة في القطيف وكراً لشن جرائمهم، لافتة إلى أن قوات الأمن تعاملت مع الإرهابيين المختبئين في الحي.

وقالت الداخلية إنه “بمبادرة قوات الأمن في تعقب مصادر إطلاق النار لجأت تلك العناصر الإرهابية إلى إطلاق النار بعشوائية، وبكثافة عالية على المارة وعابري السبيل ورجال الأمن المتواجدين في الموقع، مما نتج عنه مقتل طفل سعودي الجنسية يبلغ من العمر عامين، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وإصابة 10 أشخاص”.