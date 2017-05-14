 مقتل قياديين بارزين من ميليشيا حزب الشيطان في سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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مقتل قياديين بارزين من ميليشيا حزب الشيطان في سوريا

مقتل قياديين بارزين من ميليشيا حزب الشيطان في سوريا
المناطق - وكالات

اعترف حزب الشيطان اللبناني بمقتل اثنين من قيادييه في سوريا، فيما قالت مواقع مقربة من الحزب، إن القيادي الميداني علي محمد بيز الملقب بالحاج أبو حسن، والقيادي حسين سامي رشيد الملقب بالحاج باقر قُتلا في سوريا دون أن تحدد متى وتفاصيل مقتلهم.

وينحدر أبو باقر من بلدة مجدل زون في جنوب لبنان، فيما ينحدر أبو حسن من بلدة مشغرة البقاعية.

وبحسب آخر تعداد للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قُتل في الحرب بسوريا أكثر من 1500 من عناصر الحزب، بالإضافة لعدد لا يحصى من الجرحى، بينما لا توجد إحصاءات رسمية، خصوصاً في ملف المعوّقين.

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