 “أهالي العوامية” للقيادة: شكرا على توفير الأمن وحمايتنا من العناصر الإرهابية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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“أهالي العوامية” للقيادة: شكرا على توفير الأمن وحمايتنا من العناصر الإرهابية

“أهالي العوامية” للقيادة: شكرا على توفير الأمن وحمايتنا من العناصر الإرهابية
المناطق - الرياض

رفع أهالي بلدة العوامية، أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على توفير الأمن والحماية للعشرات من العوائل ونقلهم الى مناطق آمنة، إضافة إلى جهودها في توفير طرق آمنة مراعاة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والموظفين، وذلك أثناء الحملة الأمنية التي نفذتها وزارة الداخلية لتعقب عناصر إرهابية اتخذت من حي المسورة في القطيف وكراً لشن جرائمهم.

وأعرب الأهالي عن آملهم في انتهاء الأمور على خير لما فيه صالح الوطن الغالي، وشكر الأهالي أمير المنطقة الشرقية الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز  على جهوده واهتمامه ورعايته لمصالح المواطنين في العوامية وفِي غيرها من مناطق المنطقة الشرقية.

وتقدم الأهالي بالشكر لمحافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان، على جهوده ومتابعته المستمرة وتذليل كل المعوقات التي تعترض مصالح المواطنين.

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