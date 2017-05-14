 اليمن .. 10 قتلى من الميليشيات بمواجهات مع مواطنين في الضالع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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اليمن .. 10 قتلى من الميليشيات بمواجهات مع مواطنين في الضالع

اليمن .. 10 قتلى من الميليشيات بمواجهات مع مواطنين في الضالع

قتل 10 من عناصر ميليشيات الحوثي و المخلوع صالح في مواجهات اندلعت بينها وبين مواطني إحدى قرى جبن بمحافظة الضالع، فيما أصيب سبعة آخرون بجراح.

ودارت اشتباكات عنيفة في عزلة الربيعتين بمديرية جبن في محافظة الضالع إثر قيام الانقلابيين بتسيير 11 عربة عسكرية لاعتقال أحد الوجاهات الاجتماعية ويدعى عبدالحكيم العمري. وتمكن المواطنون من إعطاب إحدى العربات التابعة للميليشيات.

كما جاءت هذه المواجهات بعد تنفيذ المقاومة الشعبية كمين محكم على المتمردين في وقت سابق أسفر عن مقتل ستة عناصر وإعطاب إحدى العربات العسكرية.

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