شاهد.. لحظات ارتقاء برج جدة نحو السماء ليكون الأطول في العالم

تعتزم شركة جدة الاقتصادية بناء برج “جدة” ليكون الأطول في العالم بارتفاع كيلو مترا وبزنة مليون طن ويتكون من 252 طابقا ، ويعمل به موظفون من 163 جنسية.

وكشف الأمير الوليد بن طلال، عن حيثيات البناء بقوله: “المرحلة الأولى من المشروع ستنتهي أواخر 2019، والمساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 5 ملايين و300 ألف متر مربع والمرحلة الأولى تبلغ مساحتها مليونا وخمسمائة ألف متر مربع وتنتهي بعد عامين”.

وأوضح الوليد بن طلال، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 75 مليار ريال ونسبة الإنجاز وصلت إلى 30% وأضاف أنه عقد اجتماعا مع شركائه في المشروع لمناقشة آليات العمل ومنها اعتماد تاريخ الانتهاء مع شركة بن لادن المنفذة للمشروع .

وأشار إلى أنه بإمكان أي مواطن أو مقيم الاستفادة من المشروع، مشيرا إلى أنهم يهدفون لاستقطاب السياح بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.