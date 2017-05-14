 الشعب الغير فارسي أول الطريق للداخل الإيراني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

لعلاج الصداع والتهابات المفاصل والتقلصات المعوية.. إليكم 10 مسكنات من مطبخك الشعب الغير فارسي أول الطريق للداخل الإيراني شاهد.. عريس يصفع عروسه أثناء زفافهما لهذا السبب شاهد.. لحظات ارتقاء برج جدة نحو السماء ليكون الأطول في العالم اليمن .. 10 قتلى من الميليشيات بمواجهات مع مواطنين في الضالع “أهالي العوامية” للقيادة: شكرا على توفير الأمن وحمايتنا من العناصر الإرهابية شاهد.. معدل انتشار فيروس “WannaCry” حول العالم.. و  11 دولارا فقط أوقفته مقتل قياديين بارزين من ميليشيا حزب الشيطان في سوريا شاهد .. إرهابيون يطلقون النار على منزل في العوامية تعرف على الميزة “غير المسبوقة” التي ستنافس “أبل” بها منافسيها في هاتفها المقبل المؤشر عكس اتجاهه .. السعودية الخامسة عالميا في سلم انخفاض أسعار المساكن وظائف شاغرة في الخطوط الجويّة القطريّة في جدة وأبها

الشعب الغير فارسي أول الطريق للداخل الإيراني

الشعب الغير فارسي أول الطريق للداخل الإيراني
يوسف زايد المطيري*

 

تناقلت صفحات وشاشات وسائل الإعلام المهتمة بالمنطقة وجهات النظر المختلفة للمراقبين حول بعض التحولات السياسية، وتفسير التصريحات الأخيرة لولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تجاه إيران، والتي أشار فيها إلى نقل المعركة للداخل الإيراني.

اختلاف هذه الوجهات تجاه هذه التصريحات جاءت نتيجة لاختلاف توجهات المراقبين في قراءة الموقف العام في إيران، وربطه بالتحولات القائمة في المنطقة، إضافة لكون بعضهم بعيد عن فهم التركيبة الاجتماعية في إيران.

لكن من يتابع تصريحات الأمير محمد بن سلمان وتأثيرها على المشهد الإيراني، يدرك أن النظام الإيراني فهم الرسالة جيداً، كونه يعرف ويدرك كيف أن المملكة العربية السعودية قادرة على تنفيذ هذا التهديد متى ما أرادت، وهو ما جعل هذه التصريحات تقابل بتوتّر سياسي وصمت إيراني في البداية.

ولأن الحكومة الإيرانية مضطرة للخروج من هذا الصمت وإظهار ردة فعل تعكس ذلك الصمت، هدد عدد من المسئولين الإيرانيين السياسيين والعسكريين بأنه في حال نقلت السعودية الحرب للداخل الإيراني، فإنهم لن يبقون سوى مكة والمدينة في أمان.

هذه التصريحات أيضاً أخرجت المرشد الإيراني علي خامنئي عن صمته مهدداً أن كل من يثور سيصفع، مستذكراً بذلك ثورة 2009م والتي اندلعت بعد إعلان فوز أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية، والتي قمعت بكل قوة حينها.

وبالعودة إلى نقل المواجهة للداخل الإيراني فأرى أن من يستطيع القيام بهذه المهمة هم الشعوب الغير فارسية، التي تتكون من العرب والتركمان والبلوش والأكراد والأذريين الأتراك بالإضافة إلى مجموعات صغيرة من أقليات أخرى وهي الشعوب التي تشكل 70% من مجمل الشعب الإيراني الذي يقارب تعداده 85 مليون نسمة.

وحيث أن دعم هذه الشعوب المقهورة مطلب مهم، وما يسهل ذلك هو انتشارها في الأقاليم الحدودية الإيرانية، مما سيسهل إيصال الدعم لهم لغايتين، الأولى تقديم المساعدة لهم لنيل حقوقهم المشروعة، والثانية خنق النظام الإيراني وإسقاطه.

كم نتمنى أن تكون هذه التصريحات بداية حقيقية لدعم الشعوب الغير فارسية الرازحة تحت الاحتلال الإيراني الظالم، والتي لا تزال تنشد الحرية واسترجاع حقوقها المسلوبة منذ عقود طويلة.

 

*إعلامي سعودي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>