 لعلاج الصداع والتهابات المفاصل والتقلصات المعوية.. إليكم 10 مسكنات من مطبخك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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لعلاج الصداع والتهابات المفاصل والتقلصات المعوية.. إليكم 10 مسكنات من مطبخك

لعلاج الصداع والتهابات المفاصل والتقلصات المعوية.. إليكم 10 مسكنات من مطبخك
المناطق - وكالات

يهرع كثيرون إلى تناول العقاقير المسكنة فور الشعور بأي نوع من الآلام المزمنة كالصداع، والتهابات المفاصل، والتقلصات المعوية وغيرها، لكن الآثار السلبية لهذه المسكنات غالباً ما تعرض مستهلكيها لمشاكل صحية أخطر وأكبر على المدى البعيد.

وفيما يعد بشرى سارة ستسمح بالاستغناء عن تلك المسكنات في معظم الأحيان، خلصت عدة دراسات إلى أن هناك العديد من الأطعمة تعمل كمسكنات طبيعية للألم لما تحتويه من مكونات مختلفة تخفف الألم من خلال مكافحة الالتهاب، ومنع إشارات الألم، وأيضا علاج بعض الأمراض الكامنة.

وإليكم فيما يلي 10 أنواع من الأطعمة التي تتمتع بخصائص مسكنة للألم، حسب ما جاء في موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة:

1- الزنجبيل

يعد الزنجبيل أحد الأطعمة الفعالة كمسكن للألم، فخصائصه المضادة للالتهاب تجعله يخفف آلام المفاصل والعضلات وتورمها.

2- القرنفل

اعتاد أجدادنا القدامى على مضغ القرنفل للتخلص من التهاب اللثة والأسنان، وذلك بفضل مركب الأوجينول والذي يحتويه زيت القرنفل ويدخل في تركيبة الأدوية المخدرة للثة والأسنان.

3- الثوم

إذا كنت تعاني من ألم في أذنك فلا تسارع بشراء قطرات الأذن، وإنما ضع قطرتين من زيت الثوم مرتين يوميا لمدة خمسة أيام في أذنك وستلاحظ الفرق.

4- الأسماك

تساعد الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية مثل سمك السلمون، والسردين، والتونة في حل مشاكل المعدة بما في ذلك عسر الهضم، متلازمة القولون_العصبي، وأمراض الأمعاء الالتهابية.

5- الزبادي

يعتبر الزبادي مسكناً طبيعياً فعالاً للنساء، الذين يعانون من متلازمة ما قبل الحيض والأعراض المتعلقة بها، فبتناول كوبين من الزبادي يوميا، يمكنك التخلص من هذه الأعراض المؤلمة.

6- الكركم

يعتبر تابل الكركم ثلاث مرات أكثر فعالية من مسكنات الألم مثل الأسبرين، ايبوبروفين، و نابروكسين، وذلك لاحتوائه على عنصر الكركمين والذي يساعد في تخفيف الألم.

7- الشوفان

يساعد الشوفان في تخفيف آلام بطانة الرحم لدى كثير من النساء، هذا بالإضافة إلى أنه خال من الغلوتين، وهو البروتين الذي يسبب الالتهابات لدى كثير من السيدات.

8- العنب

خلصت دراسة حديثة إلى أن تناول حفنة من العنب يومياً، تساعد في استرخاء الأوعية الدموية، وبالتالي تدفق الدم بانسيابية على النحو المطلوب.

9- العسل

يعتبر العسل أفضل علاج طبيعي لمشاكل الفم وتشقق الشفتين، وذلك بوضع كمية من العسل الخام على الشفاه المشقوقة أو قرح الفم الداخلية .

10- الماء

احرص على أن تبدأ يومك بكوب من الماء، فهو يخفف آلام القدمين والركبتين والكتف، وذلك لأن الماء يساعد في المحافظة على رطوبة الأنسجة، وبالتالي منع تكلسها المسبب للآلام المزمنة.

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