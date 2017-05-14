هزة أرضية بقوة “5.7” درجات تضرب شمال شرق إيران تخلف قتلى وعشرات المصابين

ضربت هزة أرضية بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم بعض المناطق في محافظة خراسان شمال إيران حيث تركزت قوة الهزة في منطقة “بيش قلعة” بمدينتي “مانة وسملقان”.

ونقلت وكالة “ارنا” الإيرانية الرسمية عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران قوله إن “الهزة الأرضية وقعت في منطقة “بيش قلعة” بمدينتي “مانة وسملقان” على عمق “11” كيلومترا عن سطح الأرض.

من جهته أعلن “محمد حسين علي نيا” مساعد التنسيق لشؤون الأعمار في محافظة خراسان الشمالية بان الهزة الأرضية أسفرت عن مقتل “3” مواطنين وإصابة “225” آخرين نتيجة لتعرض الوحدات السكنية لبعض الانهيارات خاصة في بعض القرى التابعة لمدن “بجنورد ومانة وسملقان”.

وقال المسؤول الإيراني إن “الهزة الأرضية ألحقت خسائر بالوحدات السكنية في عدة قرى إضافة إلى تسرب الغاز وانقطاع التيار الكهربائي حيث لا تزال تحت المعالجة من قبل الجهات المعنية”.