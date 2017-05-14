بمشاركة وفد شبابي سعودي .. إنطلاق الأسبوع العربي للتنمية المستدامة اليوم برعاية الرئيس السيسي

تنطلق فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة صباح اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم الأربعاء 17 مايو تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي، و بحضور عدد من الوزراء المصريين والعرب والشخصيات العامة على المستوى العالمي والإقليمي وذلك لمناقشة أهم المواضيع والقضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة في الوطن العربي وبمشاركة وفد من شباب المملكة.

و ينعقد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في إطار حرص جامعة الدول العربية على نشر مفهوم الاستدامة و تحقيق أهدافها في إطار خطة التنمية 2030، و ذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنك الدولي ومجموعة الأمم المتحدة وشركة سي إس آر ايجيبت.

ويناقش المؤتمر خلال جلساته عدد من الموضوعات الهامة التي تهدف إلى خلق شراكة فاعلة بين كافة الأطراف المعنية لضمان تحقيق تنمية مستدامة ينعم بها المواطن العربي.

من جانبها أكدت المستشار أول ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، على أهمية إنعقاد الحدث و دوره في خلق حالة من التكامل بين كافة الأطراف الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات قطاع الاعمال ودوره في رسم رؤية تنفيذية واضحة تساهم في إنجاح مجهودات الدول العربية لتحقيق خططها الوطنية للتنمية، وذلك عن طريق طرح ومناقشة المواضيع الهامة المتماشية مع احتياجات الوطن العربي.

وأوضحت أن الأسبوع هذا العام سوف يناقش عدداً من القضايا الهامة منها كرامة الانسان، ونوعية الحياة وكيفية إدارة مخاطر التغييرات المناخية، وأدوات تعزيز السلم والأمن والعدالة، ودور التكنولوجيا والابتكار في تحقيق الاستدامة، وكيفية تمكين المرأة، وحماية الأسرة والطفل، ودور التنمية المستدامة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في المنطقة العربية، ودور التصنيع الشامل والمستدام والنمو الاقتصادي والبنية التحتية والأمن المائي والغذائي ودور المجتمع المدني في مساعدة الحكومات في تحقيق تنمية مستدامة، وكيفية توفير طاقة مستدامة، أيضاً.

اضافة الى إلقاء الضوء على بناء مواطن عربي مستدام بمناقشة قضايا الشباب والتحديات التي تواجهه، ويختتم الأسبوع العربي أحداثه بجلسة رفيعة المستوى لإعلان التوصيات والنتائج التي توصل اليها.