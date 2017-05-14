 كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا ورئيس كوريا الجنوبية يعتبر التجربة استفزاز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا ورئيس كوريا الجنوبية يعتبر التجربة استفزاز

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا ورئيس كوريا الجنوبية يعتبر التجربة استفزاز
المناطق _واس

أطلقت كوريا الشمالية قذيفة يعتقد أنها صاروخ باليستي في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، وذلك بعد أيام من انتخاب مون جيه إن- رئيسًا لكوريا الجنوبية. وأطلقت كوريا الشمالية الصاروخ من مدينة كيوسونج في شمال غرب البلاد، بحسب الجيش الكوري الجنوبي. ولم يتسن على الفور الحصول على مزيد من التفاصيل.
وهذا أول إطلاق لصاروخ منذ 29 أبريل الماضي. ويأتي الإطلاق بعد يوم واحد من تصريحات مسؤولة بارزة بوزارة الخارجية الكورية الشمالية أعربت فيها عن استعداد بيونج يانج لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة “إذا توفرت الظروف المناسبة”.

و ندد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن، باطلاق كوريا الشمالية صباح اليوم صاروخًا بالستيًا، معتبرًا هذه التجربة الصاروخية الأولى من نوعها منذ تسلمه مهامه هذا الأسبوع “استفزازًا متهورًا”.
وقال المتحدث باسم مون في بيان صدر في أعقاب اجتماع طارئ عقده الرئيس مع مستشاريه الأمنيين للتباحث في هذا التطور، أن الرئيس يعبر عن عميق أسفه للاستفزاز المتهور الذي يأتي بعد أيام قليلة فقط من تسلم الإدارة الجديدة مهامها في الجنوب

 

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