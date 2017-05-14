 الجيش الأمريكي يؤكد إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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الجيش الأمريكي يؤكد إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا

الجيش الأمريكي يؤكد إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا
المناطق _واس

أكدت قيادة الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ في بيان اليوم، إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا قرب كوسونج.
وقال البيان، إن المسافة التي قطعها الصاروخ لا تتوافق مع صاروخ باليستي عابر للقارات.
وأضاف، تم رصد إطلاق الصاروخ عند الساعة 10.30 تقريبًا بتوقيت هاواي، وأنه سقط في بحر اليابان. تجري دراسة طراز الصاروخ والمسافة التي قطعها لا تنطبق على صاروخ باليستي عابر للقارات.
وأوضحت قيادة الجيش الأمريكي في بيانها، أن الصاروخ لم يشكل أي تهديد على أمريكا الشمالية. وكما أكد البيان أن القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ ملتزمة تمامًا بالعمل بشكل وثيق مع حلفائها في جمهورية كوريا واليابان، للحفاظ على الأمن.

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