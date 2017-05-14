 آبي: اليابان أجرت اتصالات هاتفية مع كوريا الجنوبية وأمريكا بشأن كوريا الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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آبي: اليابان أجرت اتصالات هاتفية مع كوريا الجنوبية وأمريكا بشأن كوريا الشمالية

آبي: اليابان أجرت اتصالات هاتفية مع كوريا الجنوبية وأمريكا بشأن كوريا الشمالية
المناطق _واس

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إن وزيري خارجية اليابان وكوريا الجنوبية أجريا اتصالاً هاتفيًا اليوم الأحد، لبحث إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا.
وذكر آبي للصحفيين، أن شوتارو ياتشي كبير مستشاريه لشؤون الأمن أجرى اتصالاً هاتفيًا مع إتش.أر مكماستر مستشار الأمن القومي الأمريكي.
وأضاف “سنواصل التنسيق عن كثب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية للرد على موقف كوريا الشمالية”.
بدوره أفاد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، إن إطلاق الشمال صاروخًا بالستيًا يمثل خرقًا لقرارات الأمم المتحدة، وأن اليابان احتجت بقوة على هذا التصرف.
وكرر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاحتجاج في تصريحات للصحفيين.

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