مصدر عسكري يمني يؤكد استمرار الجيش في تحقيق تقدم في معاركه ضد الانقلابيين غرب تعز

أكد مصدر عسكري يمني، أن قوات الجيش في بلاده، مستمرة في تحقيق تقدم في جبهات ‏القتال الغربية بمحافظة تعز خاصة في المناطق المحيطة بمعسكر خالد بن الوليد.‏

وأوضح المصدر في تصريح نقله اليوم موقع “26 سبتمبر” التابع للجيش اليمني، ن القوات ‏استعادت السيطرة على عدد من المواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات المتمردين في منطقة ‏الهاملي التابعة لمديرية موزع ، مبينا أن التقدم المحرز يأتي تزامنا مع غارات مكثفة للطيران ‏الحربي لقوات التحالف استهدفت تعزيزات ومعدات عسكرية ومخازن أسلحة تابعة لميليشيا ‏الانقلاب في منطقة البرح بمديرية مقبنة ومنطقة الهاملي في مديرية موزع ومركز المديرية، ‏إضافة إلى غارات أخرى استهدفت الميليشيا في معسكر خالد.‏

وفي الجبهة الشرقية من محافظة تعز، أفاد المصدر أن قوات الجيش اليمني، والمقاومة ‏الشعبية أحبطت محاولة تسلل للميليشيا الانقلابية في محيط وادي صالة ومعسكر التشريفات ‏شرقي مدينة تعز.‏