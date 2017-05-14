 مصدر عسكري يمني يؤكد استمرار الجيش في تحقيق تقدم في معاركه ضد الانقلابيين غرب تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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مصدر عسكري يمني يؤكد استمرار الجيش في تحقيق تقدم في معاركه ضد الانقلابيين غرب تعز

مصدر عسكري يمني يؤكد استمرار الجيش في تحقيق تقدم في معاركه ضد الانقلابيين غرب تعز
المناطق _عدن

أكد مصدر عسكري يمني، أن قوات الجيش في بلاده، مستمرة في تحقيق تقدم في جبهات ‏القتال الغربية بمحافظة تعز خاصة في المناطق المحيطة بمعسكر خالد بن الوليد.‏
وأوضح المصدر في تصريح نقله اليوم موقع “26 سبتمبر” التابع للجيش اليمني، ن القوات ‏استعادت السيطرة على عدد من المواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات المتمردين في منطقة ‏الهاملي التابعة لمديرية موزع ، مبينا أن التقدم المحرز يأتي تزامنا مع غارات مكثفة للطيران ‏الحربي لقوات التحالف استهدفت تعزيزات ومعدات عسكرية ومخازن أسلحة تابعة لميليشيا ‏الانقلاب في منطقة البرح بمديرية مقبنة ومنطقة الهاملي في مديرية موزع ومركز المديرية، ‏إضافة إلى غارات أخرى استهدفت الميليشيا في معسكر خالد.‏
وفي الجبهة الشرقية من محافظة تعز، أفاد المصدر أن قوات الجيش اليمني، والمقاومة ‏الشعبية أحبطت محاولة تسلل للميليشيا الانقلابية في محيط وادي صالة ومعسكر التشريفات ‏شرقي مدينة تعز.‏

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