 شؤون معلمات تعليم حائل يسهمن بوقف خيري للمعلمات المتوفيات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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شؤون معلمات تعليم حائل يسهمن بوقف خيري للمعلمات المتوفيات

شؤون معلمات تعليم حائل يسهمن بوقف خيري للمعلمات المتوفيات
المناطق _حائل

في بادرة سطرت فيها إدارة شؤون المعلمين (بنات) أسمى معاني الوفاء وأجل مشاعر التقدير , لزميلات المهنة واللآتي توفاهن الله وغادرن الاهل والاحبة وعملهن إلى الدار الآخرة, وكانت آخرهن الزميلة والأخت الفاضلة الأستاذة لولوه خلف الجابر مشرفة الشئون التعليمية بمكتب الحايط, والتي توفيت قبل أيام قلائل رحمهن الله تعالى جميعاً وجعل عملهن في التعليم شاهداً لهن وصدقة علم جارية.

حيث بادرن منسوبات الإدارة بقيادة مساعد مدير إدارة شئون المعلمين (بنات) الأستاذة كفى عويد الكود ومن باب التقدير لهن وتقديم ما ينفعهن بالمساهمة في وقف خيري, وذلك بإنشاء بئر خيري بأسمائهن لكل من الأستاذة فريحة البقعاوي, سارة العنزي, فوزية طراد, لولوه الجابر رحمهن الله تعالى.

 

وأبانت الكود في كلمتها التي ألقتها في الحفل السنوي للمتقاعدات لعام 37 – 1438 هـ أن تقديم مثل هذه الأعمال للمتوفى فيها من الأجر العظيم، والثواب الجزيل عند الله سبحانه وتعالى، كونها من الصدقات الجارية التي ينتفع بها الانسان بعد موته.

 

ويأتي هذا التكريم من الإدارة تقديراً لجهودهن و وفاءً للسنوات التي عملنا فيها سوياً.

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