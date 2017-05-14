 ضبطت متقدماً حاول تمكين شخص آخر من الجلوس للاختبار بديلا عنه “التخصصات الصحية” تتوعد “منتحلي الشخصيات” في اختباراتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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ضبطت متقدماً حاول تمكين شخص آخر من الجلوس للاختبار بديلا عنه “التخصصات الصحية” تتوعد “منتحلي الشخصيات” في اختباراتها شؤون معلمات تعليم حائل يسهمن بوقف خيري للمعلمات المتوفيات ماكرون يتسلم مهام الرئاسة الفرنسية اليوم مصدر عسكري يمني يؤكد استمرار الجيش في تحقيق تقدم في معاركه ضد الانقلابيين غرب تعز آبي: اليابان أجرت اتصالات هاتفية مع كوريا الجنوبية وأمريكا بشأن كوريا الشمالية الجيش الأمريكي يؤكد إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا ورئيس كوريا الجنوبية يعتبر التجربة استفزاز بمشاركة وفد شبابي سعودي .. إنطلاق الأسبوع العربي للتنمية المستدامة اليوم برعاية الرئيس السيسي هزة أرضية بقوة “5.7” درجات تضرب شمال شرق إيران تخلف قتلى وعشرات المصابين لعلاج الصداع والتهابات المفاصل والتقلصات المعوية.. إليكم 10 مسكنات من مطبخك الشعوب غير الفارسية أول الطريق للداخل الإيراني شاهد.. عريس يصفع عروسه أثناء زفافهما لهذا السبب

ضبطت متقدماً حاول تمكين شخص آخر من الجلوس للاختبار بديلا عنه “التخصصات الصحية” تتوعد “منتحلي الشخصيات” في اختباراتها

ضبطت متقدماً حاول تمكين شخص آخر من الجلوس للاختبار بديلا عنه “التخصصات الصحية” تتوعد “منتحلي الشخصيات” في اختباراتها
المناطق _الرياض

شددت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على أنها تقف بحزم ضد أي ممارسات مخالفة وخصوصاً انتحال الشخصيات وذلك خلال ضبطها متقدماً حاول تمكين شخص آخر من الجلوس للاختبار بديلا عنه في احدى مراكز الاختبارات التي تقدم اختبار الخدمات الطبية الإسعافية (EMS) حيث باشرت “الهيئة” تنفيذ لائحة الإجراءات لمثل هذه المخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ”الهيئة” عبدالله الزهيان، أن لوائح “الهيئة” فيما يتعلق بالغش في اختبارات التصنيف المهني جادة وصارمة إذ تصل إلى المنع من العمل وتبليغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وأضاف الزهيان، أن لائحة التصنيف المهني تحدد في فصلها الثاني للممارس الصحي العقوبات التي تترتب على الغش في حال ثبوته والتي وضعت لتحقيق أعلى معدلات الالتزام نظراً إلى أن الممارسة الصحية تتصل بشكل مباشر بسلامة المرضى والمجتمع وأي تهاون في ذلك سينعكس سلباً على جودة الخدمة الصحية.

وأضاف أن المراكز التي تقدم فيها اختبارات “الهيئة” تمتلك الخبرة والقدرة العالية لضبط محاولات انتحال الشخصية عبر وسائل تقنية متقدمة، داعياً الممارسين الصحيين إلى التحلي بأخلاقيات الممارس الصحي حيث تفترض “الهيئة” في الممارس الوعي والإدراك والاهتمام بتطوير ذاته لخدمة المجتمع.

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