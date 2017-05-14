ضبطت متقدماً حاول تمكين شخص آخر من الجلوس للاختبار بديلا عنه “التخصصات الصحية” تتوعد “منتحلي الشخصيات” في اختباراتها

شددت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على أنها تقف بحزم ضد أي ممارسات مخالفة وخصوصاً انتحال الشخصيات وذلك خلال ضبطها متقدماً حاول تمكين شخص آخر من الجلوس للاختبار بديلا عنه في احدى مراكز الاختبارات التي تقدم اختبار الخدمات الطبية الإسعافية (EMS) حيث باشرت “الهيئة” تنفيذ لائحة الإجراءات لمثل هذه المخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ”الهيئة” عبدالله الزهيان، أن لوائح “الهيئة” فيما يتعلق بالغش في اختبارات التصنيف المهني جادة وصارمة إذ تصل إلى المنع من العمل وتبليغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وأضاف الزهيان، أن لائحة التصنيف المهني تحدد في فصلها الثاني للممارس الصحي العقوبات التي تترتب على الغش في حال ثبوته والتي وضعت لتحقيق أعلى معدلات الالتزام نظراً إلى أن الممارسة الصحية تتصل بشكل مباشر بسلامة المرضى والمجتمع وأي تهاون في ذلك سينعكس سلباً على جودة الخدمة الصحية.

وأضاف أن المراكز التي تقدم فيها اختبارات “الهيئة” تمتلك الخبرة والقدرة العالية لضبط محاولات انتحال الشخصية عبر وسائل تقنية متقدمة، داعياً الممارسين الصحيين إلى التحلي بأخلاقيات الممارس الصحي حيث تفترض “الهيئة” في الممارس الوعي والإدراك والاهتمام بتطوير ذاته لخدمة المجتمع.