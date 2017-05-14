 خازن بيت المال بداعش يسرق ملايين الدولارات ويفر من مدينة نينوى العراقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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خازن بيت المال بداعش يسرق ملايين الدولارات ويفر من مدينة نينوى العراقية

خازن بيت المال بداعش يسرق ملايين الدولارات ويفر من مدينة نينوى العراقية
المناطق _العراق

أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، بأن مسؤل ديوان بيت المال لـ”داعش” وثلاثة من مساعديه هربوا إلى جهة مجهولة بحوزتهم ملايين الدولارات، مبينًا أن التنظيم أستنفر عناصره بتلعفر بحثًا عنهم.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: “مسئول ديوان بيت المال بتنظيم داعش في قضاء تلعفر (غرب نينوى) والمكنى بأبي البراء القحطاني اختفى مع ثلاثة من مساعديه في القضاء وبحوزتهم ملايين الدولارات”، مبينًا أن “هذه المبالغ هي رواتب عناصر التنظيم فيما يعرف بولاية نينوى”، بحسب ما ذكره موقع “روسيا اليوم”.

وأضاف المصدر: “المعلومات الاستخبارية في القضاء تفيد بأن إرباكًا كبيرًا حدث في صفوف التنظيم بعد اختفاء القحطاني، الذي يعتبر مسؤولًا عن كافة مناطق نينوى، لأنه كان يوزع المال على عناصر التنظيم”، مشيرًا إلى أن “الأموال المسروقة التي بحوزة مسئول ديوان بيت المال تقدر بملايين الدولارات وأن اختفاءه يعني فقدان أكبر ممولي التنظيم الإرهابي في العراق”.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تواصل عمليات تحرير ما تبقى من مناطق محافظة نينوى الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش”، فيما أقدم عدد كبير منهم على الفرار باتجاه سوريا، خاصة وأن المعركة شبه محسومة لصالح القوات الأمنية.

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