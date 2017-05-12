 استمرار هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة على خمس مناطق بالمملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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استمرار هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة على خمس مناطق بالمملكة

استمرار هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة على خمس مناطق بالمملكة
المناطق _الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشية الله تعالى إستمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة) تمتد إلى مكة المكرمة والمرتفعات منها. كما تتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية لمنطقة الرياض كذلك على منطقة المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمرتفعات منطقة تبوك.

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