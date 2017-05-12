 في إطار مشاركتهم في مبادرة شكرا جنود الحرمين الشريفين جدة تبتهج بقدوم ذوي القدرات الخاصة قادمين من الإمارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

السديري في ذمة الله تدشين خدمة الفحص الإلكتروني لمحطات الوقود “الشيحان” يتبرع بمبنى لصالح جمعية رفاق غرق شاب عشريني بتجمع مياة بالمتحطبة بطريق السودة في إطار مشاركتهم في مبادرة شكرا جنود الحرمين الشريفين جدة تبتهج بقدوم ذوي القدرات الخاصة قادمين من الإمارات استمرار هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة على خمس مناطق بالمملكة خازن بيت المال بداعش يسرق ملايين الدولارات ويفر من مدينة نينوى العراقية ضبطت متقدماً حاول تمكين شخص آخر من الجلوس للاختبار بديلا عنه “التخصصات الصحية” تتوعد “منتحلي الشخصيات” في اختباراتها شؤون معلمات تعليم حائل يسهمن بوقف خيري للمعلمات المتوفيات ماكرون يتسلم مهام الرئاسة الفرنسية اليوم مصدر عسكري يمني يؤكد استمرار الجيش في تحقيق تقدم في معاركه ضد الانقلابيين غرب تعز آبي: اليابان أجرت اتصالات هاتفية مع كوريا الجنوبية وأمريكا بشأن كوريا الشمالية

في إطار مشاركتهم في مبادرة شكرا جنود الحرمين الشريفين جدة تبتهج بقدوم ذوي القدرات الخاصة قادمين من الإمارات

في إطار مشاركتهم في مبادرة شكرا جنود الحرمين الشريفين جدة تبتهج بقدوم ذوي القدرات الخاصة قادمين من الإمارات
المناطق _محمد ال طاوي
ازدانت محافظة جدة مساء  السبت بقدوم فوج من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لتكريمهم بأداء مناسك العمرة ، بعد مشاركاتهم في مبادرات شكرًا حماة الوطن ، وشكرًا جنود الحرمين الشريفين .

وقال سفير النوايا الحسنة الدكتور عبد العزيز الحافظي أن مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المحافل الاجتماعية تغرس قيمة كبيرة في نفوسهم بالإضافة إلى تقريبهم من المجتمع .

وأضاف الدكتور الحافظي في إطار مبادرة غذائي علاجي التي أتت لتعزز مفاهيم كثيرة لكثير من المرضى ومن ضمنهم أطفال التوحد الذين يحتاجون لكثير من الرعاية ستنطلق قريبًا في المملكة العربية السعودية ببرنامج تقييم شامل لأطفال التوحد  وذلك بعد أن انطلقت في كلًا من الإمارات العربية المتحدة ، مصر  ، المغرب ، تونس ، ماليزيا .

وبين مدير عام الشركة المنظمة للمبادرة الإعلامي عادل بابكير أن مبادرة شكرًا جنود خادم الحرمين الشريفين والمقدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة لجنود الوطن جاءت بفكرة بسيطة تهدف إلى إشراك فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المحافل الاجتماعية التي تهم الخليج والوطن والمواطن،إضافة إلى شكر جنود الحرمين الشريفين من مختلف القطاعات العسكرية على جهودهم الكبيرة لخدمة هذا الوطن .

وختم بابكير بالقول إلى أن المبادرة بدأت الآن بإشراك فوج سعودي إماراتي قادم من دولة الإمارات لأداء العمرة ومن ثم تقديم الورود لجنود الوطن لأكثر من قطاع عسكري تقديرًا لهم ، مؤكدًا أن المبادرة تستعد لتقديم حفل كبير يليق بمكانة جنود الوطن في قلوب الجميع ويليق بمكانة ذوي القدرات الخارقة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>