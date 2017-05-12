غرق شاب عشريني بتجمع مياة بالمتحطبة بطريق السودة

بلغت فرق الدفاع المدني عند الساعة 7:41 من صباح اليوم الأحد الموافق ١٤٣٨/٨/١٨ بلاغا مفاده غرق شاب (سعودي الجنسية في العقد الثاني من العمر ) وذلك خلال محاولته التنزه والسباحة مع مجموعة من أقرانه بتجمع مياه (غدير ) و المسمى المحتطبة بقرية العلاية طريق السوده بأبها (وهو تجمع مياه صخري وعر جدا مساحته 24× 17 m تقريبا وعمق متدرج يصل غلى 6 m تقريبا ) وعند مباشرة الحالة والوصول اتضح غرق الشاب و وفاته متأثرا باسفاكسيا Asfaxia الغرق وقد قام غواص الدفاع المدني بإنتشاله من قاع الغدير ورفعه الى الاعلى ومن ثم جرى إخراج جثمانه ونقله بالنقالة عن طريق الفرقة عبر ممر صخري وعر جدا إلى موقع تمركز الآليات ومسعفي هيئة الهلال والجهة الأمنية المختصة

وسلم الحادث للشرطة لإكمال اللازم حسب الاختصاص … من جانبه قدم مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير العميد حزمي بن شلاش السبيعي تعازيه لذوي المتوفي سائلا الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي منوها الى خطورة الاقتراب اوالسباحة في مثل هذه المواقع حتى وان كان الشخص يجيد السباحة نظرا لما تحتويه من مخاطر مثل الطمي او الطين اللزج الموجود بقاع المياه الذي قد يتسبب في نشوب الشخص أو الإمساك به ومن ثم غرقه علاوة على ما تحويه من صخور شديدة الانحدار والخطورة وأشجار وشجيرات ونحوها جرفتها السيول وتكون المياه قد طمرتها مع ما يصحب السباحة في هذه المواقع من محاذير صحية ..متمنيا السلامة للجميع.