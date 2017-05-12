 “الشيحان” يتبرع بمبنى لصالح جمعية رفاق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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“الشيحان” يتبرع بمبنى لصالح جمعية رفاق

“الشيحان” يتبرع بمبنى لصالح جمعية رفاق
المناطق _حائل

أوقف الأستاذ خلف الشيحان بمبنى يملكه في محافظة بقعاء، للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل ،يضاف إلى استثمارات الجمعية .

هذا، وقد وجًه المهندس سلمان الصوينع رئيس مجلس الإدارة، خالص الشكر والتقدير باسمه واسم مستفيدي الجمعية ومنسوبيها كافة لـ”الشيحان” لما قام به، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل الإنساني المبارك وأن يجعله في موازين حسناته.

ومن جانب آخر قال المدير التنفيذي الأستاذ عيسى فريح التميمي أن هذا الفعل ليس بغريب على أبناء محافظة بقعاء المبادرة لأعمال الخير والبر، سائلاً العلي القدير أن يجعل ما قام به في موازين حسناته، وفي الوقت ذاته نهيب بالميسورين الإلتفات إلى هذه المبادرات وتفعيلها بين أفراد المجتمع.

الجدير بالذكر أن جمعية رفاق لرعاية الأيتام لديها ثلاث فروع في محافظة بقعاء وفي محافظة موقق ومحافظة الشنان.

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