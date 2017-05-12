تدشين خدمة الفحص الإلكتروني لمحطات الوقود

دشن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي اليوم، في مبنى الوزارة “نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكتروني” الهادف إلى زيادة الدور الرقابي على محطات الوقود من خلال رفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلكين والقضاء على حالات الخلط في البنزين والغش التجاري.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تسهل على أصحاب محطات الوقود طلب فحص ومعايرة مضخات الوقود إلكترونياً عبر خطوات ميسرة من خلال الموقع الإلكتروني للخدمة fis.mci.gov.sa حيث يمكن تحديد موقع المحطة جغرافياً بشكل دقيق عبر استخدام تقنية الخرائط، ثم يقوم المختبر بزيارة المحطة والقيام بالاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة مضخة الوقود من ناحية صحة قراءة العدادات وجودة الوقود المقدم للمستهلك النهائي.

وتعد هذه الخدمة ضمن حزمة من المبادرات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تحقيق “رؤية المملكة 2030” بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال.

وبينت الوزارة أنه عند الانتهاء من عملية الفحص والمعايرة، يقوم المختبر بوضع ملصق نتيجة الاختبار على المضخة كلها داخل المحطة، ويمكن لصاحب المحطة الحصول على الشهادة إلكترونياً عبر النظام، مفيدة بأنه بالشراكة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سيتم تطبيق القرار بشكل تدريجي عبر إلزام المحطات الجديدة بفحص ومعايرة مضخات الوقود، وإتاحته بشكل اختياري لأصحاب المحطات القائمة كمرحلة أولى بهدف الوصول إلى أفضل النتائج، على أن يتم تطبيق النظام في المرحلة الثانية بشكل إجباري على المحطات الجديدة والقائمة التي ينتهي ترخيص تشغيلها بعد غرة شهر المحرم المقبل.

وبهدف ضمان الجودة العالية للخدمة المقدمة للمستهلك النهائي حرصت الوزارة على تطبيق أفضل الأساليب في تطوير النظام حيث عملت على خصخصة خدمات هذا المشروع وأسندتها إلى مختبرات القطاع الخاص، كما حرصت الوزارة على أن يكون المواطن الشريك في الرقابة على المحطات عبر تمكينه في المرحلة المقبلة من تقديم البلاغات عن المخالفات.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار أصحاب المحطات إلى زيارة الموقع الإلكتروني للخدمة وتقديم الطلب للحصول على الشهادة اللازمة والدخول في برنامج فحص الوقود في مرحلته الاختيارية.