 القحطاني يجتمع بمفتشي منطقة مكة المكرمة ويحثهم على بذل مزيداً من الجهد وحسن التعاون في التطبيق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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القحطاني يجتمع بمفتشي منطقة مكة المكرمة ويحثهم على بذل مزيداً من الجهد وحسن التعاون في التطبيق

القحطاني يجتمع بمفتشي منطقة مكة المكرمة ويحثهم على بذل مزيداً من الجهد وحسن التعاون في التطبيق
المناطق _مكة المكرمة

التقى مستشار  وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد  القحطاني صباح  اليوم بمسرح فرع الوزارة بجدة بمفتشي العمل بمنطقة  مكة المكرمة
وفي  بداية الإجتماع رحب بالجميع  وحثهم على بذل مزيداً  من  الجهد والعمل الميداني  لضبط المخالفين والتنسيق الفعّال مع الجهات  ذات  العلاقة
وتبادل الجميع الحوار والمناقشة وتذليل كافة  المعوقات
وقبول الاقتراحات لتطوير بيئة العمل في  مجال التفتيش ..وحسن المعامله في  التطبيق النظام

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