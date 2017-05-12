القحطاني يجتمع بمفتشي منطقة مكة المكرمة ويحثهم على بذل مزيداً من الجهد وحسن التعاون في التطبيق

التقى مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد القحطاني صباح اليوم بمسرح فرع الوزارة بجدة بمفتشي العمل بمنطقة مكة المكرمة

وفي بداية الإجتماع رحب بالجميع وحثهم على بذل مزيداً من الجهد والعمل الميداني لضبط المخالفين والتنسيق الفعّال مع الجهات ذات العلاقة

وتبادل الجميع الحوار والمناقشة وتذليل كافة المعوقات

وقبول الاقتراحات لتطوير بيئة العمل في مجال التفتيش ..وحسن المعامله في التطبيق النظام