مركز تحفيظ القرآن الكريم بالدغمية يختتم أنشطته

اختتم مركز تحفيظ القرآن الكريم بالدغمية بمحافظة الخرمة أنشطة حلقات التحفيظ للعام الدراسي 1438 هـ

بحضور فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن عمر الدميجي

رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرمة وجمع غفير من الأعيان وأهالي المحافظة

وتم إستعراض منجزات هذا العام من خلال فلم وثائقي

ومن أبرزها :

1- الإعلان عن البدء في أعمال إنشاء دار حفصة النسائية بقيمة تقديرية مليون وخمسمائة الف ريال

2- تطبيق حلقات التميز

3- مركز تبيان لتعليم الناشئة قراءة القرآن

4- تكريم طلبة المركز المجتازين لإختبارات الفروع والمتميزين

5- إطلاق الهوية الإعلامية للمركز

6- تكريم الداعمين للمركز خلال هذا العام

وفي نهاية الحفل وتفاعلاً مع المنجزات من قبل أهالي الدغمية تم التبرع بأرضين ومبلغ 10 آلاف ريال ولله الحمد