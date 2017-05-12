مركز تحفيظ القرآن الكريم بالدغمية يختتم أنشطته

اختتم مركز تحفيظ القرآن الكريم بالدغمية بمحافظة الخرمة أنشطة حلقات التحفيظ للعام الدراسي 1438 هـ
بحضور فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن عمر الدميجي
رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرمة وجمع غفير من الأعيان وأهالي المحافظة
وتم إستعراض منجزات هذا العام من خلال فلم وثائقي
ومن أبرزها :
1- الإعلان عن البدء في أعمال إنشاء دار حفصة النسائية بقيمة تقديرية مليون وخمسمائة الف ريال
2- تطبيق حلقات التميز
3- مركز تبيان لتعليم الناشئة قراءة القرآن
4- تكريم طلبة المركز المجتازين لإختبارات الفروع والمتميزين
5- إطلاق الهوية الإعلامية للمركز
6- تكريم الداعمين للمركز خلال هذا العام
وفي نهاية الحفل وتفاعلاً مع المنجزات من قبل أهالي الدغمية تم التبرع بأرضين ومبلغ 10 آلاف ريال ولله الحمد
بحضور فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن عمر الدميجي
رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرمة وجمع غفير من الأعيان وأهالي المحافظة
وتم إستعراض منجزات هذا العام من خلال فلم وثائقي
ومن أبرزها :
1- الإعلان عن البدء في أعمال إنشاء دار حفصة النسائية بقيمة تقديرية مليون وخمسمائة الف ريال
2- تطبيق حلقات التميز
3- مركز تبيان لتعليم الناشئة قراءة القرآن
4- تكريم طلبة المركز المجتازين لإختبارات الفروع والمتميزين
5- إطلاق الهوية الإعلامية للمركز
6- تكريم الداعمين للمركز خلال هذا العام
وفي نهاية الحفل وتفاعلاً مع المنجزات من قبل أهالي الدغمية تم التبرع بأرضين ومبلغ 10 آلاف ريال ولله الحمد
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