 مركز تحفيظ القرآن الكريم بالدغمية يختتم أنشطته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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مركز تحفيظ القرآن الكريم بالدغمية يختتم أنشطته

مركز تحفيظ القرآن الكريم بالدغمية يختتم أنشطته
المناطق _عادل الزهراني
اختتم مركز تحفيظ القرآن الكريم بالدغمية بمحافظة الخرمة أنشطة حلقات التحفيظ للعام الدراسي 1438 هـ
بحضور فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن عمر الدميجي
رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرمة وجمع غفير من الأعيان وأهالي المحافظة
وتم إستعراض منجزات هذا العام من خلال فلم وثائقي
ومن أبرزها :
1- الإعلان عن البدء في أعمال إنشاء دار حفصة النسائية بقيمة تقديرية مليون وخمسمائة الف ريال
2- تطبيق حلقات التميز
3- مركز تبيان لتعليم الناشئة قراءة القرآن
4- تكريم طلبة المركز المجتازين لإختبارات الفروع والمتميزين
5- إطلاق الهوية الإعلامية للمركز
6- تكريم الداعمين للمركز خلال هذا العام
وفي نهاية الحفل وتفاعلاً مع المنجزات من قبل أهالي الدغمية تم التبرع بأرضين ومبلغ 10 آلاف ريال ولله الحمد

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