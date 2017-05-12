القبض على شخصين حاولا اتلاف أجهزة ساهر في حائل وذلك في استخدام الطلاء الملون

تمكنت شرطة منطقة حائل من القبض على شخصين لهما علاقة بمحاولة إتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي”ساهر”…. وقالت في تصريحات اليوم أنه وإلحاقاً للبيان المنشور بتاريخ ٢٤/ ٧ / ١٤٣٨ هـ بخصوص تعرض بعض أجهزة رصد السرعة الآلي لمحاولة الإتلاف .فقد أسفرت جهود إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة حائل عن ضبط شخصين سعوديي الجنسية بالعقد الثالث من العمر اتضح علاقتهما بمحاولة إتلاف أحد الأجهزة عن طريق طلاء ملون باستخدام بخاخ ( بويه ) .تم إيداعهما التوقيف وإحالتهما وأوراق القضية لفرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمنطقة لتطبيق النظام بحقهما.