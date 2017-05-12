“بترو رابغ” يتصدر خسائر السوق بأعلى وتيرة في عامين ونصف

شهد سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) أداء سلبيا خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، متصدرا خسائر السوق بالنسبة القصوى، مسجلا أعلى وتيرة خسائر في نحو عامين ونصف.

وتراجع السهم بحلول الساعة 10:15 بتوقيت السعودية بنسبة 10% عند مستوى 13.05 ريال وأعلى خسائر للسهم منذ جلسة 30 نوفمبر 2014 والذي سجل خلالها هبوطا بنفس النسبة.

وجاء تراجع السهم للجلسة الثانية على التوالي والخامسة منذ بداية مايو الجاري، مقابل 4 ارتفاعات للسهم خلال 10 جلسات.

وهبط المؤشر العام للسوق في تلك الأثناء، بنسبة 0.38%، خاسرا 26.30 نقطة، تراجع بها لمستوى 6,856.13 نقطة.

وأظهرت البيانات المالية للشركة ارتفاع صافي الخسائر بنسبة 548.7% خلال الربع الأول من عام 2017، مقارنة بخسائر الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ صافي خسائر الشركة 240 مليون ريال بالربع الأول من العام الحالي، مقابل خسائر صافية بلغت 37 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.