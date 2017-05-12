أفضل 15 نوعاً من الأطعمة لتنقية جسمك من السموم

عندما يتعلق الأمر بتطهير الجسم من السموم الضارة، فلا بديل عن الطعام الصحي فهو خير دواء لذلك.

وهناك 15 نوعاً من الأطعمة بعضها مفضل لدى الكثيرين، تساعد في تطهير أجهزة الجسم من الآثار الضارة للتلوث، والمضافات الغذائية، و التدخين السلبي وغيرها من السموم التي تتراكم في الكبد، و الأمعاء، و الكلى.

وإليكم فيما يلي قائمة بالأطعمة الموصى بتناولها لتنقية الجسم من السموم، حسب ما جاءت في موقع “كير 2 ” المعني بالصحة:

1- التفاح

يحتوي التفاح وخاصة العضوي، على نسبة عالية من ألياف البكتين، وهو نوع من الألياف التي تعمل على خفض الكوليسترول الضار بالجسم والتخلص من المعادن الثقيلة، التي تتجمع في الجسم، هذا فضلاً عن تطهير الأمعاء.

2- الأفوكادو

تحتوي فاكهة الأفوكادو على مادة الجلوتاثيون المضادة للأكسدة والتي تساعد في نشاط الكبد وإزالة السموم من الجسم، كما تساعد هذه الفاكهة المغذية على خفض الكوليسترول في الدم.

3- الشمندر(البنجر)

يحتوي الشمندر على مزيج فريد من المركبات النباتية الطبيعية التي تجعله أروع جهاز لتنقية الدم تنظيف الكبد من السموم.

4- التوت البري

إضافة هذه الفاكهة الصغيرة إلى غذائك اليومي سيكون له عظيم الأثر على صحتك، فخصائصه المضادة للفيروسات تساعد في منع مرور السموم من الدم إلى المخ، كما أن التوت البري يحتوي على الأسبرين الطبيعي الذي يساعد في تخفيف الألم والالتهاب المزمن، هذا فضلاً عن دوره كمضاد حيوي يعمل على منع تكون بكتيريا المسالك البولية.

5- الملفوف (الكرنب)

يحتوي الملفوف على العديد من المركبات المضادة للأكسدة التي تكافح السرطان، كما يساعد الكبد في التخلص من الهرمونات الزائدة، هذا فضلاً عن دوره في تنقية الجهاز الهضمي وتحييد بعض المركبات الضارة الموجودة في دخان السجائر والتي يمتصها الجسم عن طريق التدخين السلبي، كما أنه يعزز قدرة الكبد على إزالة السموم.

6- الكرفس

يعتبر الكرفس أحد أفضل منقيات الدم، فهو يحتوي على العديد من المركبات المضادة للسرطان المختلفة والتي تساعد في إزالة السموم من الخلايا السرطانية بالجسم. كما أن بذور الكرفس تحتوي على أكثر من 20 مادة مضادة للالتهابات.

7- بذور الكتان

لاحتوائها على كميات وفيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية، تعمل بذور الكتان كمطهر طبيعي للعديد من أجهزة الجسم.

8- الثوم

يساعد تناول كمية صغيرة من الثوم يومياً في تطهير الجسم وخاصة الدم والأمعاء من البكتيريا الضارة، والطفيليات المعوية والفيروسات، كما أنه يساعد في منع تراكم السموم على الشرايين، هذا بالإضافة إلى خصائصه المضادة للأكسدة والتي تقاوم السرطان وتنقي الجسم من السموم عن طريق تنشيط أنزيمات الكبد. وللحصول على عظيم الفائدة من الثوم، ينصح بتناوله طازجاً وعدم الاكتفاء بتناول مسحوق الثوم.

10- الجريب فروت

يحتوي الجريب فروت على كمية كبيرة من فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد في عملية تنقية الكبد من السموم.

11- الكال (الكرنب الأخضر)

يعتبر نبات الكال أحد أفضل أنواع الخضراوات الورقية التي تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في تنقية الجسم من السموم، كما تعمل على مقاومة السرطان. هذا بالإضافة إلى أن احتوائها على كمية كبيرة من الألياف يساعد في تطهير الأمعاء.

12- البقول

يعتبر إضافة حفنة من البقول المطبوخة كالفاصولياء اليابسة إلى إحدى وجباتك اليومية أمرا غاية في الأهمية، فالبقول محملة بالألياف التي تساعد على خفض الكوليسترول، وتطهير الأمعاء وتنظيم مستويات السكر في الدم، كما تساعد البقوليات على حماية الجسم من السرطان.

13- الليمون

يعتبر الليمون الطازج أحد أفضل المنقيات للكبد، فهو يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين C، وهو الفيتامين التي يحتاجه الجسم لتكوين مادة الجلوتاثيون التي تساعد في تطهير الكبد من السموم الناجمة عن المواد الكيميائية الضارة.

14- الأعشاب البحرية

أظهرت الدراسات في جامعة ماكجيل في مونتريال بكندا أن الأعشاب البحرية لها قدرة مذهلة على تنقية الجسم من السموم والمعادن الثقيلة.

15- الجرجير

يساعد نبات الجرجير ذي الأوراق الخضراء اللذيذة في تنشيط أنزيمات الكبد لتطهير الجسم من السموم، وأكدت دراسة أجريت في مركز نورويتش للأبحاث الغذائية في المملكة المتحدة، أن 170 غراماً من الجرجير يوميا ساعدت أجسام مجموعة من المدخنين على التخلص من كميات كبيرة من المواد المسببة للسرطان عن طريق البول.