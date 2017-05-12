 وظائف إدارية وفنية شاغرة في الجبيل الصناعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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وظائف إدارية وفنية شاغرة في الجبيل الصناعية

وظائف إدارية وفنية شاغرة في الجبيل الصناعية
المناطق - الرياض

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توافر عدد (4) وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال بعدد من المجالات، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة والدبلوم، وذلك للعمل في عدد من الشركات: “شركة أبناء سلمان عبد الله الدحيم للتجارة والمقاولات، وشركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات”.

وأبرز البرنامج، أنّ الوظائف بمسمى:

1- محاسب: درجة البكالوريوس المحاسبة.
2- فني كهرباء – (وظيفتين): شهادة الدبلوم في تخصص قوى كهربائية.
3- مسؤول طوارئ: شهادة الدبلوم في تخصص السلامة والإسعافات الأولية، أو أي تخصص ذي صلة.

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف؛ ومستمرٌ حتّى تاريخ 20/ 5/ 2017م.

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