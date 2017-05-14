حكم متوقع بالسجن والغرامة ضد أميرات إماراتيات بقضية “استرقاق” خادمات في بلجيكا

ذكرت وسائل اعلام محلية أن الادعاء البلجيكي يسعى إلى اصدار أحكام بالسجن وغرامة قدرها “1.9” مليون يورو “2.1” مليون دولار أمريكي ضد ثمانية أميرات من أفراد العائلة المالكة بأبو ظبي لاتهامهن بمعاملة أكثر من “20” عاملة منزلية كـ”العبيد”.

وبدأت محاكمة الأميرة “حمدة آل نهيان”، وبناتها السبع في بروكسل الخميس الماضي، وقال مدعون عموم أنهن صادرن جوازات سفر خادماتهن ورفضن دفع رواتبهن.

وفي اليوم الثاني من المحاكمة قال المدعي العام “هنرى فونك” انه يسعى إلى تغريم المدعى عليهن واستصدار حكم بالسجن ضدهن لمدة “18” شهر، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء البلجيكية.

وتواجه الأميرات اتهامات بالاتجار بالبشر والحرمان من الحرية ومعاملة خادماتهن بطريقة “لاإنسانية ومهينة”.

ودعا محامي الأميرات إلى تبرئتهن في القضية، محتجا بأن شركة تحمل اسم “الإدارة الخاصة” رتبت عقود العمل ولذلك كانت الشركة وليس الأميرات مسؤولة قانونا عن انتهاك الاتفاقات.

وأشار محامو الخادمات إلى أن أفراد الأسرة الاماراتية، بمن فيهن بعض المدعى عليهن، تم تسجيلهن كأصحاب الشركة.

ويعود تاريخ القضية إلى عام “2008”، حيث داهمت الشرطة البلجيكية، بعد تلقيها بلاغا، من فندق فخم، شغلت فيه الأميرات طابقا كاملا لمدة عام كامل.

وتردد أن الخادمات من الفلبين والمغرب والهند ومصر وتركيا والعراق وسورية، وأنهن زعمن بأنه تم احتجازهن لمدة ثمانية أشهر.