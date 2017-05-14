 شاهد.. مرابط مخاطبا المواطنين: “الأوضاع تمام.. ادعو لنا بالنصر وتسديد الرمي وأن يبلغنا الله رمضان” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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شاهد.. مرابط مخاطبا المواطنين: “الأوضاع تمام.. ادعو لنا بالنصر وتسديد الرمي وأن يبلغنا الله رمضان”

شاهد.. مرابط مخاطبا المواطنين: “الأوضاع تمام.. ادعو لنا بالنصر وتسديد الرمي وأن يبلغنا الله رمضان”
المناطق - الرياض

على الحدود الجنوبية على اليمن، ظهر أحد المرابطين الأشاوس تزامنا مع هطول أمطار على المنطقة الجنوبية، وتبدو عليه ابتسامة الظفر والنصر، ليؤكد للمواطنين أن الأوضاع تمام والأمور طيبة.

ووفقا لمقطع فيديو، فقال المرابط الذي عرف بنفسه “راجح الزهراني”، إنهم على حدود اليمن تحت الأمطار، مطمئنا الجميع أن الأوضاع تحت السيطرة، والأمور طيبة، ودعا الله أن ينصر الإسلام والمسلمين والمملكة على أعدائها، وأن يبلغهم شهر رمضان.

وفي ختام حديثه، دعا المرابط الزهراني كل من شاهده، لهم بالنصر وتسديد الرمي على الأعداء، وأن يحفظ الله المملكة وأن يجعلها آمنة مطمئنة.

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