 أبناء الأمير مشعل يتقدمون بالشكر إلى القيادة وكل من واساهم في وفاة والدهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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أبناء الأمير مشعل يتقدمون بالشكر إلى القيادة وكل من واساهم في وفاة والدهم

أبناء الأمير مشعل يتقدمون بالشكر إلى القيادة وكل من واساهم في وفاة والدهم
المناطق - الرياض

رفع أبناء الأمير مشعل بن عبدالعزيز رئيس هيئة البيعة – رحمه الله – وعنهم الأمير فيصل بن مشعل، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وملوك ورؤساء وقادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية والصديقة، على مواساتهم وتعزيتهم في وفاة والده.

وتقدموا بالشكر أيضا إلى أبناء الملك المؤسس – رحمه الله – وهم الأمراء “بندر، عبدالرحمن، متعب، طلال، ممدوح، عبدالإله، أحمد، مشهور، مقرن”، فضلا عن أخوات الفقيد، والأمير محمد بن نايف وزير الداخلية ولي العهد، والأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع ولي ولي العهد.

كما وصلوا الشكر إلى كافة الأمراء، وكل من واساهم من رؤساء محاكم وشيوخ قبائل وأعضاء سلك دبلوماسي ومسؤوليين مدنيين وعسكريين ومديري الدوائر الحكومية والوجهاء والأعيان ورجال الأعمال والأصدقاء داخل المملكة وخارجها.

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