 وظائف محاسبية ومالية شاغرة في التدريب التقني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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وظائف محاسبية ومالية شاغرة في التدريب التقني

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، رغبتها في شغل وظائف في تخصصات المحاسبة والإدارة المالية للرجال، من خلال التقديم عبر موقع المؤسسة الرسمي (هنا)، خلال الفترة 18 – 29 / 8 / 1438 هـ.

وطرحت المؤسسة أربع وظائف تشمل وظيفيتين لمراجع عام بالمرتبة (48) والمرتبة (47)، ووظيفة مراقب مالي في المرتبة (46) ووظيفة محاسب في المرتبة (43)، مشترطة بذلك توفير مؤهل علمي لدرجتي الماجستير والبكالوريوس في تخصصات المحاسبة والإدارة المالية.

ودعت المؤسسة الراغبين في التسجيل الاطلاع على بيانات وشروط الوظائف التي حددت لها الخبرات والمؤهلات المطلوب شغلها من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة.

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