فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 550 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في بنغلاديش

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 550 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في بنغلاديش .

وحضر التسليم مندوب سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية بنغلاديش الدكتور مهدي بن ظافر آل معجبة، ومديرة برنامج الأغذيه العالمي في دكا الدكتورة كريستا رادير.

وقد وقعّ برنامج الأغذية العالمي على مذكرة تسلّم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ تمهيدًا لتوزيعها على المستفيدين في بنغلاديش.

وتعدّ هذه الشحنة التي سُلمّت اليوم جزءًا من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في بنغلاديش .