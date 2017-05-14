 وزير التعليم : افتتاح عدد من المدارس ورياض الأطفال في منطقة حائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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وزير التعليم : افتتاح عدد من المدارس ورياض الأطفال في منطقة حائل

وزير التعليم : افتتاح عدد من المدارس ورياض الأطفال في منطقة حائل
المناطق - حائل

صدرت موافقة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على افتتاح عدد من المدارس ورياض الأطفال في منطقة حائل للعام الدراسي ١٤٣٨/١٤٣٩ه و أوضح المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ سعود العبده بأن الموافقة شملت عدد من المواقع داخل مدينة حائل وخارجها حيث سيتم احداث أربع مدارس للبنين وهي ابتدائية غرب الشفاء ، وثانوية حي الواحة ، ومتوسطة النعي ، وثانوية تحفيظ القرآن الكريم في الروضة وكذلك مدرستان للبنات وهما ثانوية النيصية وابتدائية دغيبجة إضافة إلى ١٥ روضة للأطفال وهي روضتان شمال حائل ،وروضتان جنوب حائل ، وروضتان شرق حائل وروضة واحدة في كل من أبلة ، ضبيعة ، فيضة ابن سويلم ، حجلاء والقاع ، بدع ابن حويط ، رك ، قصيريات ، الرفايع ، الشويمس .

هذا وقد أعرب سعادة الدكتور يوسف بن محمد الثويني مدير عام التعليم بمنطقة حائل عن شكره وتقديره لمعالي الوزير ولسعادة وكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور محمد الهران ولسعادة مدير عام التخطيط المدرسي في الوزارة الأستاذ عبدالعزيز الحميضي لحرصهم على إيصال الخدمات التعليمية للمواطنين في الأحياء وفي القرى والهجر مبيناً أن هذا العدد من رياض الأطفال يأتي في إطار المرحلة الثالثة من خطة التوسع في تقديم هذه الخدمة التعليمية النوعية لسن ما قبل المدرسة والتي تحرص الوزارة على تقديمها مثمناً في الوقت نفسه دور المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ سعود العبده ومدير التخطيط المدرسي في الإدارة الأستاذ محمد الشبرمي وزملائه في ذلك .

هذا وقد أشاد الدكتور الثويني بالدعم الذي يلقاه التعليم من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير المنطقة يحفظه الله شاكراً لسموه الكريم متابعته ومؤازرته لكل البرامج والمشاريع التي تسهم في نشر وتطوير التعليم في المنطقة والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد يحفظهم الله في سبيل تنمية الوطن والمواطن .

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