 “قياس” ينهي تطبيق اختبار أساسيات الهندسة (FE) لـ733 مختبراً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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“قياس” ينهي تطبيق اختبار أساسيات الهندسة (FE) لـ733 مختبراً

“قياس” ينهي تطبيق اختبار أساسيات الهندسة (FE) لـ733 مختبراً
واس - الرياض

أنهى المركز الوطني للقياس أمس، تطبيق اختبار أساسيات الهندسة (FE).
وأوضح مدير إدارة العلاقات والإعلام والاتصال بالمركز الوطني للقياس المتحدث الرسمي إبراهيم الرشيد, أن المركز بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين عقد الاختبار للمتقدمين بقسمية العام والتخصص، عبر مقرات الحاسب الآلي في الرياض وجده والدمام، مشيراً إلى أن الاختبار يأتي انطلاقًا من الحرص على تطوير مهنة الهندسة والارتقاء بالعاملين فيها وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية والمهنية، إضافة إلى زيادة التنافس فيما بينهم والاستثمار في تخصصاتهم المهنية.
وأكد الرشيد أن الاختبار يستهدف حديثي التخرج في آخر سنتين من أحد برامج البكالوريوس الهندسية المعتمدة، حيث يشترط لدخول الاختبار عضوية سارية في الهيئة السعودية للمهندسين.
وأضاف أن موافقة مجلس الوزراء صدرت على نظام مزاولة المهن الهندسية، حيث يفحص الاختبار القدرات الهندسية الأساسية والمهنية للمهندسين حديثي التخرج، كما يساعد الاختبار على تقويم أداء المهندس، وكفاءته المهنية ومعرفة نقاط الضعف وتأهيلها، ويعتبر الخطوة الأولى لطريق المهندس المحترف، وزيادة الفرص الوظيفية.
يذكر أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات ويجيب على الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 .

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