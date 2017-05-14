مدير صحة الرياض:بوفاة تركي السديري  فقد الإعلام السعودي رمزا صحافيا بارزا

نعى المدير العام للشئون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصرالدوسري الاعلام السعودي بوفاة الكاتب الصحفي السعودي الكبير تركي السديري،

وقال الدكتور الدوسري إن الصحافة السعودية والعربية، فقدت اليوم الأحد (14 مايو 2017)، برحيل الأستاذ تركي السديري رئيس تحرير صحيفة “الرياض” الأسبق، الرئيس السابق لهيئة الصحفيين السعوديين، منارة سامقة، ورمزاً من رموز الإعلام السعودي ، ورجلاً خدمها بإخلاص كاتباً وصحافياً وإدارياً.

وأضاف: بأن التألق والإبداع المستمر والمتواصل أوجد لتركي السديري – رحمه الله – المصداقية التي جعلته قريباً من كل فئات المجتمع بأقواله وتصريحاته وآرائه التي تلقى قبولا وحرصًا من قبل المتلقين على اختلافهم، مؤكداً أن رحيله ترك موجة من الحزن في قلوب محبيه، ومثّل صدمة كبيرة للوسط الإعلامي والثقافي السعودي كونه قامة بارزة يمتلك علاقات جيدة مع الجميع، وساهم كثيراً في إحداث نقلة نوعية للصحافة السعودية والعربية .

وأشار الدكتور الدوسري، إلى أن السديري الذي قاد صحيفة الرياض لعقود من الزمن ، وجعل منها إحدى أهم الصحف الخليجية والعربية، يعد أحد أهم الصحفيين السعوديين والخليجيين، حيث اهتم بالشأن السياسي والاجتماعي والصحي، كما تميزت أفكاره بالاعتدال ودعم الرؤى المستنيرة.

وأكد أن السديري أسهم من خلال آرائه المعتدلة والجريئة وطوال مسيرته العملية في التعريف بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة وكافة القطاعات الصحية بالمملكة، نظراً لمشاركاته الناجحة المستمرة في المناسبات الصحية سواء بحضوره أو برأيه ومقترحاته الصائبة والسديدة التي تدل على إلمامه وثقافته ومتابعته للشؤون الداخلية للمملكة بصفة عامة والصحية على وجه الخصوص وإدراكه إلى الدور الذي تلعبه الصحافة في تعريف توعية وتثقيف المجتمع بكافة شرائحه حول القضايا الصحية بما يضمن سلامته ووقايته من الأمراض.

وعبّر مدير عام صحة الرياض أصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض بأحر التعازي لأسرة الراحل تركي السديري، والوسط الإعلامي وكافة فئات المجتمع السعودي سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان .