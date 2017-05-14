سياحة حائل تبحث مستقبل الإعلام السياحي

بحث فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل الوسائل المتاحة لتسويق المنطقة سياحيا وابراز مقوماتها السياحية مع عدد من الاعلاميين بالمنطقة خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم في قاعة الاجتماعات في مقر الهيئة.

وتناول الاجتماع الذي تفاعل معه الاعلاميين من مختلف الصحف الرسمية والالكترونية والناشطين في “السوشال ميديا” مستقبل الإعلام السياحي بالمنطقة.

وقال المهندس فيصل بن خالد المدني المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل ان اللقاء يأتي إدراكاً من الهيئة بأهمية الشراكة مع وسائل الإعلام ودور الإعلام السياحي في التطوير وللتعريف بالمواقع والأنشطة السياحية، وقد حرصنا على أن يكون هذا اللقاء إضافة جديدة لقنوات التواصل مع الإعلاميين وخاصة في مجال الإعلام السياحي.

مثنياً على جهود وسائل الإعلام والإعلاميين بحائل مع سياحة حائل ومتابعتهم الدائمة للأنشطة السياحية بالمنطقة والتعريف والتسويق للأماكن السياحية والتراث والأنشطة والمهرجانات التي تشهدها المنطقة على مدار العام.

وقدر مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل لإعلاميي حائل حضورهم وتفاعلهم وانشطتهم الإعلامية المتميزة عبر العديد من الوسائل الاعلامية. مشيرا الى دعم الهيئة بتوجيه من سمو رئيسها لكافة الانشطة الاعلامية الهادفة الى ابراز المعالم السياحية والتراثية في المنطقة والتحفيز لزيارتها ورفع الوعي بأهمية السياحة وادوارها الاقتصادية وأهمية التراث الوطني ودوره في تعزيز الهوية الوطنية.