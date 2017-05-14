وزير الشؤون البلدية والقروية يفتتح المؤتمر السعودي الأول للمدن الذكية

يفتتح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ بعد غدٍ, فعاليات “المؤتمر السعودي الأول للمدن الذكية”, الذي تنظمه الوزارة في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتننتال, ويستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 40 خبيراً من المملكة وأمريكا وكندا وبلجيكا وكوريا الجنوبية.

وأوضحت الوزارة أن هذا المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ مبادرة “تطبيق مفاهيم المدن الذكية في المدن السعودية” وهي احدى مبادرات برنامج التحول البلدي، الذي تبنته الوزارة وأقره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كأحد مكونات برنامج التحول الوطني 2020 وفق رؤية المملكة الطموحة 2030 .

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم على هامش المؤتمر توقيع عدد من مذكرات التفاهم التنفيذية مع عدد من كبريات الشركات العالمية في مجال المدن الذكية، كما يُنظّم حوار حول المدن الذكية يتناول احتياجات المواطنين والخدمات التطبيقية الذكية وفرص العمل المتاحة لأبناء وبنات هذا الوطن الغالي.

ويهدف المؤتمر إلى جمع الخبرات المحلية في مجالات المدن الذكية من مديري مدن، وباحثين ومطوّرين ومصممين وممارسين ومستفيدين وجهات حكومية وقطاع خاص لنقل وتبادل الخبرات والتقنيات بما يعود بالفائدة في تحوّل المدن السعودية إلى مدن ذكية، كما يهدف المؤتمر إلى تقييم النتائج التي توصّل إليها المؤتمر ، والاستماع إلى مزودي التطبيقات الذكية.

وتتضمن فعاليات المؤتمر 6 جلسات علمية تقدم خلالها 24 ورقة عمل و 18 حالة دراسية، بحضور أكثر من 1000 من المهتمين ومقدمي الخدمات الذكية، إضافة إلى تنظيم 4 ورش عمل تطبيقية تعقد خلال اليوم الثالث للمؤتمر سيتم تخصيصها للتدريب العملي, حيث تتناول 4 مجالات تشمل التصميم الحضري الذكي ، وأهم التطبيقات الذكية، والإضاءة الذكية لبناء المدن المستدامة وأهمية البيانات المكانية في التحول الرقمي، كما تتضمن فعاليات المؤتمر حلقتي نقاش لإثراء الموضوع والوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة.

كما يقام معرض مصاحب لأفضل الممارسات المحلية والعالمية وأحدث التقنيات المستخدمة في مجال المدن الذكية، حيث تم تخصيص مساحة للشباب لعرض مشاركاتهم واستطلاع آرائهم حيال تطلعاتهم في مجال المدن الذكية.

ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول المؤتمر الى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudismartcities.net.